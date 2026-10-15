TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

TUS ikinci dönem tercihleri 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercihlerini tamamlayan hekimler için sırada uzmanlık eğitimi alacakları programlara yapılacak yerleştirmeler bulunuyor. ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesiyle birlikte adayların yerleştikleri kurumlar ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar da belli olacak.
ÖSYM, uzmanlık eğitimi için tercih yapan hekimlerin hangi branşlara ve sağlık kurumlarına yerleştiğini gösteren sonuçların ilan edileceği tarihi duyurmadı.Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme değerlendirmeleri beklenirken sonuçların ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
ÖSYM, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci dönem tercihlerini 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında aldı. Hekimler, uzmanlık eğitimi görmek istedikleri branşları ve kurumları belirleyerek tercih listelerini 7 Ekim saat 23.59'a kadar elektronik ortamda iletti.
23 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınavın sonuçları ise 17 Eylül'de açıklanmıştı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, yayımlanan kontenjan tabloları doğrultusunda uzmanlık tercihlerini yaptı.
2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların herhangi bir uzmanlık programına yerleşip yerleşmediği ve yerleştikleri kurum bilgileri yer alacak.