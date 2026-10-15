TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, uzmanlık eğitimi için tercih yapan hekimlerin hangi branşlara ve sağlık kurumlarına yerleştiğini gösteren sonuçların ilan edileceği tarihi duyurmadı.Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme değerlendirmeleri beklenirken sonuçların ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor.