Haberler Yaşam Haberleri TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sonucu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 06:54 Son Güncelleme: 13.10.2026 07:23

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sonucu bekleniyor!

2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları, uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin gündeminde yer alıyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme duyurusunu beklemeye başladı. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor.

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TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS 2. dönem tercih sonucu bekleniyor!
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kapsamında tercihlerini tamamlayan adaylar, uzmanlık eğitimi alacakları kurum ve bölümleri öğrenmek için ÖSYM'nin resmî açıklamalarını takip ediyor. İşte 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına ilişkin son durum ve sonuç sorgulama adımları.

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ SONA ERDİ!

2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi'nde tercih sürecinin 30 Eylül'de başlayıp 7 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erdiği görülüyor.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmen ilan edilmedi. Sonuçların hangi gün ve saatte erişime açılacağı, ÖSYM'nin değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından yayımlayacağı duyuruyla netleşecek.

TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladığında adaylar, sonuçlarını kurumun Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

  • Sonuç sorgulama adresi: sonuc.osym.gov.tr
  • Sisteme girerek 2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları bağlantısını kontrol edin.
  • İstenen kimlik ve aday bilgileriyle giriş yaparak yerleştirme sonucunuzu görüntüleyin.

Adaylar ayrıca gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilir.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sonucu bekleniyor!
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