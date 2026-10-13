TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sonucu bekleniyor!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kapsamında tercihlerini tamamlayan adaylar, uzmanlık eğitimi alacakları kurum ve bölümleri öğrenmek için ÖSYM'nin resmî açıklamalarını takip ediyor. İşte 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına ilişkin son durum ve sonuç sorgulama adımları.

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ SONA ERDİ!

2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi'nde tercih sürecinin 30 Eylül'de başlayıp 7 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erdiği görülüyor.