TUS tercih sonuçlarına geri sayım! ÖSYM TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

ÖSYM, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Önceki dönemlerdeki açıklama takvimleri dikkate alındığında, 7 Ekim'de sona eren tercihlerin sonuçlarının 15-20 Ekim tarihleri arasında açıklanabileceği öngörülüyor. Ancak kesin tarih için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor.