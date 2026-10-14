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Giriş Tarihi: 14.10.2026 07:52

TUS tercih sonuçlarına geri sayım! ÖSYM TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 TUS 2. dönem tercih işlemlerinin sona ermesiyle gözler ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme açıklamasına çevrildi. Tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayan adaylar, 7 Ekim’de biten sürecin ardından sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sonuçların ne zaman duyurulacağı ve hangi ekran üzerinden sorgulanacağı merak ediliyor.

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TUS tercih sonuçlarına geri sayım! ÖSYM TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2026 TUS 2. dönem tercih sürecinin sona ermesiyle adaylar, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamasını bekliyor. Uzmanlık eğitimi alacakları branş ve kurumları öğrenmek isteyen hekimler, sonuçların ilan tarihini ve sorgulama ekranını araştırıyor.

2026 TUS 2. DÖNEM TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ!

2026-TUS ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem tercihleri, 30 Eylül'de başlayıp 7 Ekim 2026 saat 23.59'da tamamlandı. Tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden yapan adaylar, şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

ÖSYM, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Önceki dönemlerdeki açıklama takvimleri dikkate alındığında, 7 Ekim'de sona eren tercihlerin sonuçlarının 15-20 Ekim tarihleri arasında açıklanabileceği öngörülüyor. Ancak kesin tarih için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor.

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TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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TUS tercih sonuçlarına geri sayım! ÖSYM TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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