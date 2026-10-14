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Giriş Tarihi: 14.10.2026 20:45

TUSAŞ o anları paylaştı: AKSUNGUR İHA, TOLUN mühimmatıyla ilk atışını gerçekleştirdi

Yüksek faydalı yük kapasiteli AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), Tam Atım Güdümlü Mühimmat TOLUN P ile yaptığı ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Kendi sınıfında dünyanın en uzun süre havada kalabilen İHA’sı olan AKSUNGUR, kesintisiz, gündüz/gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için çeşitli faydalı yükler ve mühimmatlarla donatılabiliyor.

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AA
TUSAŞ o anları paylaştı: AKSUNGUR İHA, TOLUN mühimmatıyla ilk atışını gerçekleştirdi
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AKSUNGUR'un atışlı test faaliyetine ilişkin paylaşımda bulundu. TUSAŞ, AKSUNGUR'dan gerçekleştirilen ilk TOLUN atışında hedefin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

ASELSAN'dan yapılan paylaşımda da TOLUN'un entegre olduğu platformlara bir yenisinin daha eklendiği ifade edildi. Sığınak Delici TOLUN P'nin AKSUNGUR'dan yapılan ilk test atışında hedefi tam isabetle vurduğu vurgulandı.

Kendi sınıfında dünyanın en uzun süre havada kalabilen İHA'sı olan AKSUNGUR, kesintisiz, gündüz/gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için çeşitli faydalı yükler ve mühimmatlarla donatılabiliyor.

TOLUN P, çoklu taşıma salanı aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen güdümlü tam atım bir mühimmat olarak hava platformlarına güç katıyor.

#ASELSAN #TUSAŞ
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TUSAŞ o anları paylaştı: AKSUNGUR İHA, TOLUN mühimmatıyla ilk atışını gerçekleştirdi
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