TUSAŞ patlamasında korku ve paniğe neden olacak paylaşımlara soruşturma

Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bazı yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medya platformlarından 'soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek' paylaşım ve yayınlar yapan hesaplar tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör saldırısına ilişkin soruşturmadan ayrı olarak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu hesaplar ve yayın yapan kişilere yönelik 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından soruşturma başlatıldı.