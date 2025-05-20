TÜSİAD davasında ara karar açıklandı

13 Şubat günü dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.
2 AYRI İDDİANAME DÜZENLENDİ
Yürütülen soruşturma neticesinde savcılığın Turan ve Aras hakkında ilk olarak hazırladığı iddianamede, "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi. Hazırlanan ikinci iddianamede ise "Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi. Söz konusu bu iddianamelerin birleşmesine karar verildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılaması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya Turan ve Aras avukatlarıyla birlikte katıldı. Orhan Turan kimlik tespiti esnasına aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu, Mehmet Ömer Arif Aras ise 900 bin TL olduğunu söyledi.
SAVCI CEZA İSTEDİ
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Orhan Turan ile Ömer Aras'ın iddianame doğrultusunda cezalandırılmalarını ve haklarındaki adli kontrol hükümlerinin de devam etmesini talep etti.