TÜSİAD davasında ara karar açıklandı

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılaması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya Turan ve Aras avukatlarıyla birlikte katıldı. Orhan Turan kimlik tespiti esnasına aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu, Mehmet Ömer Arif Aras ise 900 bin TL olduğunu söyledi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Orhan Turan ile Ömer Aras'ın iddianame doğrultusunda cezalandırılmalarını ve haklarındaki adli kontrol hükümlerinin de devam etmesini talep etti.