PEKİ BU SİSTEMLER NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Bu sistemlere olan ilginin arkasında birkaç farklı neden bulunuyor. Tuvalet kağıdı masrafını azaltma, suyla temizlik hissi ve daha konforlu kullanım bunların başında geliyor. Ayrıca mevcut klozete monte edilebilen modeller sayesinde banyoda büyük bir tadilat yapılmasına da gerek kalmayabiliyor.