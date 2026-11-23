Yeni nesil akıllı bide klozet kapakları, mevcut klozetlerin üzerine monte edilebiliyor. Su tesisatına bağlanan sistem, kullanım sonrasında ayarlanabilir basınç ve sıcaklıktaki suyu kullanarak temizlik sağlıyor. Böylece geleneksel tuvalet kağıdına duyulan ihtiyaç önemli ölçüde azalabiliyor.
Sistemin daha gelişmiş modellerinde yalnızca suyla temizlik özelliği bulunmuyor. Sıcak hava ile kurutma, ısıtmalı oturma yüzeyi, ayarlanabilir su basıncı ve sıcaklığı, kendi kendini temizleyen püskürtme başlıkları ve kumanda gibi özellikler de sunulabiliyor.
Bu özellikler sayesinde kullanıcıların temizlik sonrasında kağıt kullanma ihtiyacı da azalıyor. Ancak tuvalet kağıdının tamamen ortadan kalktığını söylemek doğru değil.
Bu sistemlere olan ilginin arkasında birkaç farklı neden bulunuyor. Tuvalet kağıdı masrafını azaltma, suyla temizlik hissi ve daha konforlu kullanım bunların başında geliyor. Ayrıca mevcut klozete monte edilebilen modeller sayesinde banyoda büyük bir tadilat yapılmasına da gerek kalmayabiliyor.
Şimdilik böyle bir durumdan söz etmek mümkün değil. Daha doğru ifade, tuvalet kağıdına alternatif sistemlerin yaygınlaşmaya başlaması. Özellikle bide tipi klozet kapakları, mevcut klozetlere takılabilmeleri nedeniyle geleneksel tuvaletlere kıyasla daha kolay bir dönüşüm seçeneği sunuyor.