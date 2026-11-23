Rezervuarın düzenli temizlenmesi; küf, pas ve benzeri birikintilerin oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor. Bu birikintiler zamanla haznenin iç yüzeyinde renk değişimine ve metal parçaların aşınmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, rezervuarın ayda bir kez temizlenmesini öneriyor. Ancak haznede kir, pas veya küf oluşumu daha hızlı görülüyorsa temizlik sıklığı artırılabiliyor.