KLOZET REZERVUARINI TEMİZLEMEK NEDEN ÖNEMLİ?
Tesisat uzmanı Aaron Adams'a göre rezervuarın temiz tutulması, klozetin hijyenini ve düzgün çalışmasını destekliyor. Çünkü sifon çekildiğinde klozete dolan su, doğrudan rezervuardan geliyor.
Rezervuarın düzenli temizlenmesi; küf, pas ve benzeri birikintilerin oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor. Bu birikintiler zamanla haznenin iç yüzeyinde renk değişimine ve metal parçaların aşınmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, rezervuarın ayda bir kez temizlenmesini öneriyor. Ancak haznede kir, pas veya küf oluşumu daha hızlı görülüyorsa temizlik sıklığı artırılabiliyor.
REZERVUAR TEMİZLİĞİNDE ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAYIN!
Temizliğe başlamadan önce doğru ürünü seçmek gerekiyor. Çamaşır suyu ve çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri, rezervuarın içindeki mekanizmalara zarar verebiliyor. Bu nedenle çamaşır suyu içermeyen, sert yüzeyler için uygun bir banyo temizleyicisi tercih edilmeli. Kullanılacak ürünü önce haznenin görünmeyen küçük bir bölümünde denemek de yüzeyin zarar görmesini önlemek açısından önem taşıyor.
REZERVUAR TEMİZLİĞİ 3 ADIMDA NASIL YAPILIR?
Temizlik için lastik eldiven, bir ovma fırçası, çamaşır suyu içermeyen banyo temizleyicisi ve seyreltilmiş beyaz sirke yeterli oluyor.
1. ÖNCE SUYU KAPATIN
İlk olarak eldivenlerinizi takın ve klozetin yakınında bulunan su vanasını saat yönünde çevirerek kapatın. Eski vanalar hassas olabileceğinden bu işlemi zorlamadan yapın. Ardından rezervuarın kapağını dikkatlice kaldırın ve sifonu çekerek haznedeki suyu boşaltın. Rezervuar yeniden suyla doluyorsa su vanası tam kapanmamış olabilir. Vana kapalı olmasına rağmen su akışı devam ediyorsa tesisatçıdan yardım alın.
2. TEMİZLİK ÜRÜNÜNÜ UYGULAYIN
Çamaşır suyu içermeyen banyo temizleyicisini rezervuarın iç yüzeylerine püskürtün ve en az 5 dakika bekletin. Ardından fırçayla haznenin duvarlarını nazikçe temizleyin.
Bu sırada su doldurma ve sifon mekanizmalarına zarar vermemeye dikkat edin. Zorlu lekeler için beyaz sirkeyi suyla seyrelterek kullanabilirsiniz. Karışımı lekeli bölgeye uyguladıktan sonra birkaç dakika bekleyip silin. Farklı temizlik ürünlerini birbiriyle karıştırmayın.
3. HAZNEYİ DURULAYIN
Temizlik tamamlandığında su vanasını yavaşça yeniden açın ve rezervuarın dolmasını bekleyin. Ardından sifonu birkaç kez çekerek haznede kalan temizlik ürünü ve sirke kalıntılarının uzaklaşmasını sağlayın.
Düzenli aralıklarla yapılan bu temizlik sayesinde rezervuarda pas, küf ve kir birikmesinin önüne geçmeye yardımcı olabilirsiniz.
REZERVUARIN TEMİZLENMESİ GEREKTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?
Haznenin içinde gözle görülür renk değişimleri, yüzen parçacıklar, pas lekeleri, küf oluşumu veya kötü koku fark ediyorsanız temizlik zamanı gelmiş olabilir. Bu belirtileri beklemeden ayda bir kez bakım yapmak, birikintilerin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.