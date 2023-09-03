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Giriş Tarihi: 3.9.2023 23:43 Son Güncelleme: 4.9.2023 00:09

Nevşehir'de sel sularına kapılan araçtaki çift yaşamını yitirdi

Nevşehir'de Tuzköy Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de sel sularına kapılan araçtaki çift yaşamını yitirdi

Gülşehir ilçesinin Tuzköy mahallesinde bulunan Tuz Ocağı mevkiinde selden dolayı dere yatağında 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı.
Olayın ihbarı edilmesi üzerine olay yerine, Sağlık, Jandarma, AFAD ve Gülşehir Belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sele kapılan 40 EK 339 plakalı araç için Jandarma, AFAD ve Gülşehir Belediye ekipleri ve Tuzköy Jandarma Komutanlığı ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde sel sularına kapılan aracın sürücüsü Şevket Şimşek (62) ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Zöhre Şimşek (60) cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenlerine ulaşılan çiftin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

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Nevşehir'de sel sularına kapılan araçtaki çift yaşamını yitirdi
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