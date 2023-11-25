Tuzla 6’ncı Kitap Fuarı okuyucularla buluştu

TuzlaBelediyesi tarafından her yıl 'Aşk ile oku' temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı'nın 6'ncısı Cumhuriyetin 100'üncü yılına atfedildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Tuzla Marina'da başlayan ve 3 Aralık'a kadar açık olacak kitap fuarında 150'den fazla yayınevi yer aldı. 400'den fazla imza günü ve 50'nin üzerinde söyleşi düzenlenecek fuarda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kitaplar apayrı dünyalara kapılar açar. Başka kainatlara, başka evrenlere götürür, insanı ve ruhu kibarlaştırır" dedi.