Olay, 22 Kasım'da Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir aile apartmanına silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, kurşunlanan binada Cihan Sütşurup'un eşinin kardeşlerinin yaşadığı belirlendi. Saldırının ardından bina sakinlerine mesaj gönderen şüphelilerin, Cihan Sütşurup'un borcunu ödemesini istedikleri tespit edildi.

SALDIRIYI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin binaya yaya olarak geldiklerini, ateş açtıktan sonra koşarak kaçtıklarını belirledi. Şüphelilerin başka bir sokakta çağırdıkları taksiye binerek bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

12 SAATTE YAKALANDILAR

Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerden biri olay günü bir otelde, diğeri ise aynı taksiyle başka bir adrese giderken yakalandı. Şüphelilerden 18 yaşından küçük S.F. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, yabancı uyruklu Zahir A. (19) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırıda kullanılan silah da Üsküdar'da yeşillik bir alanda ele geçirildi.

TALİMATI YURT DIŞINDAN ALMIŞLAR

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden şüphelilerin, saldırı talimatını para karşılığında yurt dışındaki bir suç örgütü yöneticisinden aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Öte yandan saldırganlardan birinin binaya ateş açtığı, diğerinin ise o anları cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.