Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da madeni yağ fabrikası alev alev yandı
Giriş Tarihi: 23.9.2023 16:25 Son Güncelleme: 23.9.2023 16:37

Tuzla'da madeni yağ fabrikası alev alev yandı

Tuzla, Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel yağ üretimi yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tuzla’da madeni yağ fabrikası alev alev yandı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangında; cadde üzerinde bulunan 3 katlı endüstriyel yağ üretimi yapan fabrikanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların tüm binayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçları ve köpüklü suyla müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Binada hasar oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Tuzla'da madeni yağ fabrikası alev alev yandı
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