Tuzla’da park halindeki otomobilde yangın: Alevler 5 araca sıçradı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta park halindeki cipte çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınında park halinde bulunan 4 otomobil ile 1 karavana sıçradı. Alevleri fark ederek panikleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangın sonrası 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarında, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.