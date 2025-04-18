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Giriş Tarihi: 18.4.2025 01:18

Tuzla'da park halindeki otomobilde yangın: Alevler 5 araca sıçradı

İstanbul Tuzla'da park halindeki cipte çıkan yangın büyüyerek 4 otomobil ve 1 karavana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

DHA
Tuzla’da park halindeki otomobilde yangın: Alevler 5 araca sıçradı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta park halindeki cipte çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınında park halinde bulunan 4 otomobil ile 1 karavana sıçradı. Alevleri fark ederek panikleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangın sonrası 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarında, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

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Tuzla'da park halindeki otomobilde yangın: Alevler 5 araca sıçradı
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