Tuzla’nın nineleri için okuma bayramı

TuzlaBelediyesi Yaşlılar Merkezi'nde Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü büyükler, onlarca farklı branşta eğitimlere ve aktivitelere katılarak hem sosyalleşiyorlar hem de kendi yaşıtları ile vakit geçirme imkânı buluyorlar. Merkezde uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimlerden biri de okuma-yazma eğitimi. 5 yıldır sürdürülen okuma-yazma eğitiminde bu yıl 65 yaş üstü 10 büyük mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezun olan büyüklerimiz, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı'nın katıldığı törende cübbe giyip keplerini havaya attı.