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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Twitch operasyonu: 6’sı çocuk, 50 gözaltı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
EMİR SOMER EMİR SOMER
Twitch operasyonu: 6’sı çocuk, 50 gözaltı
YAYINCILIK platformu Twitch'i kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda 6'sı çocuk 50 kişi gözaltına alındı. "Twitch'te BİT atılarak kara para aklanıyor" şeklinde uzun süredir gündemde olan iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerİ, Twitch'te yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti. Bu yöntemle 1 milyon dolara yakın haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, 44 şüpheliyi tespit etti. Dün 10 ildeki baskınlarda 44 yetişkin, 6 çocuk gözaltına alındı.

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Twitch operasyonu: 6’sı çocuk, 50 gözaltı
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