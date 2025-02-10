U-17 Maçında Şok Olay! Genç Futbolcudan Hakeme Bıçaklı Saldırı

Cuma akşamı Çerkeşli Stadı'nda oynanan maçta genç futbolcu, kırmızı kart gördükten sonra sinirlerine hakim olamayarak maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakeme bıçakla saldırdı. Bıçağın isabet ettiği hakem Ersin Demiröz yaralandı. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, yaralı hakem hemen hastaneye kaldırıldı. Demiröz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAKEMLER DERNEĞİ SALDIRIYI KINADI

Olayın ardından Kocaeli Hakemler Derneği bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çerkeşlispor - Çayırova Gümüşspor karşılaşmasının ardından yaşanan bıçaklı saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaralanan hakemimizin sağlık durumu iyi olup, tedavisi hastanede devam etmektedir. Futbolun içinde görmek istemediğimiz bu tür şiddet olaylarının son bulması adına hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Ayrıca, spor sahalarında bu tür davranışları teşvik eden her türlü tutumu kınıyoruz."