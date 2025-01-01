Üç aylar başladı

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirtisi olarak bilinirken üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız. Özellikle Recep, Şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olurken, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerekir" denildi.