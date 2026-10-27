Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihte idrak edilecek? 2026-2027 Diyanet üç aylar takvimi belli oldu!

Müslüman alemi için rahmet, bereket ve bağışlanma ayları olarak kabul edilen üç aylar, kandil geceleriyle birlikte ayrı bir manevi anlam taşıyor. Regaip, Miraç ve Berat kandillerini dua ve ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecelerin idrak edileceği tarihleri yakından takip ediyor.
İslam aleminde rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak karşılanan üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık Perşembe günü başlıyor.
Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu zaman diliminde kandil geceleri, nafile oruçlar, dualar ve ibadetler ayrı bir yer tutuyor. Üç ayların ilk günü aynı zamanda Regaip Kandili'ne denk gelecek.
Müslümanlar için manevi değeri yüksek olan Miraç ve Berat kandillerinin günleri de Diyanet takviminde yer alıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Miraç mucizesinin anıldığı Miraç Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi, bağışlanma ve arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek.
Recep ve Şaban aylarının ardından on bir ayın sultanı Ramazan karşılanacak. Diyanet'in 2027 takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak ve pazartesi günü yılın ilk Ramazan orucu tutulacak.
Bir ay boyunca sahur ve iftar sofralarında buluşacak Müslümanlar, Ramazan'ın manevi iklimini yaşayacak. Kadir Gecesi 5 Mart'ta idrak edilirken Ramazan Bayramı ise 9-11 Mart 2027 tarihleri arasında kutlanacak.
İslam geleneğinde üç aylar, kişinin manevi hayatını gözden geçirmesi, tövbe etmesi ve ibadetlerine daha fazla zaman ayırması için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bu dönemde Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak gibi ibadet ve güzel davranışlara daha fazla yer veriliyor.
Recep ve Şaban aylarında isteyen Müslümanlar nafile oruç tutabiliyor. Ancak üç ayların tamamını oruçlu geçirmenin dini bir zorunluluğu bulunmuyor. Ramazan ayına gelindiğinde ise oruç, gerekli şartları taşıyan Müslümanlar için farz ibadet olarak yerine getiriliyor.