Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihte idrak edilecek? 2026-2027 Diyanet üç aylar takvimi belli oldu!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHE İDRAK EDİLECEK?

İslam aleminde rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak karşılanan üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık Perşembe günü başlıyor.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu zaman diliminde kandil geceleri, nafile oruçlar, dualar ve ibadetler ayrı bir yer tutuyor. Üç ayların ilk günü aynı zamanda Regaip Kandili'ne denk gelecek.