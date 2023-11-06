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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Üç doktor arkadaşın ilk tercihi deprem bölgesi oldu: Bravo size

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Üç doktor arkadaşın ilk tercihi deprem bölgesi oldu: Bravo size
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aynı sınıfta okuyup birlikte mezun olan 3 genç doktorun ilk tercihi asrın felaketinin vurduğu kentlerden biri olan Hatay oldu. Genç doktorlar, depremzede vatandaşlara sağlık hizmeti verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hataylı Nahide Kurtoğlu ve Deniz Çatalkaya ile Diyarbakırlı İbrahim Berat Kaçar'ın yolları üniversite sınavını kazanmalarıyla birlikte 6 yıl önce Mersin'de kesişti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 3 genç, aynı sınıfta 6 yıl birlikte okudu. Aynı zamanda depremzede olan arkadaşlar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremin vurduğu Hatay'ı tercih etmeye karar verdi. Yaptıkları tercihlerin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından üç doktorun ataması geçtiğimiz günlerde Hatay Altınözü Devlet Hastanesi'ne gerçekleşti. Göreve başlayan doktorlar Nahide Kurtoğlu ve İbrahim Berat Kaçar, Altınözü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde depremzedelere şifa dağıtmaya başladı. Doktor Deniz Çatalkaya ise bir süre sonra görevine başlayacak. Üç idealist doktor, ilk görev yeri olarak depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ı seçtiklerini ve sağlıkçılar olarak depremzedelerin yanında olduklarını açıkladı.

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Üç doktor arkadaşın ilk tercihi deprem bölgesi oldu: Bravo size
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