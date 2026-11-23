Kayseri Şeker Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen, yıllar önce dersine girdiği öğrencisi ve o öğrencisinin yetiştirdiği başka bir öğrenciyle aynı okulda meslektaş olarak gelecek nesilleri yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Meslek hayatına 1990'da başlayan ve çeşitli okullarda görev yapan 60 yaşındaki kimya öğretmeni Adnan Yılmaz'ın 30 yıldır görev yaptığı Kayseri Şeker Anadolu Lisesinde 3 yıl boyunca dersine girdiği öğrencisi Talat Arı da 1999'da aynı okula matematik öğretmeni olarak atandı. Yılmaz'ın sevinci, Arı'nın yetiştirdiği öğrencilerden Hilal Karasu'nun da 2006'da aynı okula felsefe öğretmeni olarak atanmasıyla ikiye katlandı. Bir zamanlar öğretmen öğrenci ilişkisi yaşayan üç eğitimci , bugün aynı öğretmenler odasını paylaşıp geleceğin nesillerini yetiştirmek için görev yapıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör