Uçağa alınmayan yolcu hıncını görevliden çıkardı

Ailesiyle birlikte Azerbaycan'a gitmek üzere 6 Haziran'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Fatma Ş. adlı kadın, eski tip nüfus cüzdanı ile yurtdışı uçuşuna izin verilmeyince hıncını uçuş firmasının görevlisinden çıkardı.Uçağa alınmayan Fatma Ş. (60), uçuş firmasının satış ofisine giderek ailesiyle birlikte satın aldığı yaklaşık 32 bin liralık biletlerin açığa alınmasını istedi. Firmanın yer hizmetleri görevlisi İlayda Y. (27) biletlerin açığa alınamayacağını söyledi. Bunun üzerine Fatma Ş., biletlerin iptal edilip ücret iadesini talep etti. İlayda Y., bilet iptalinde sadece vergi iadesi olan 7 bin 760 liralık ücretin verilebileceğini aktarınca tartışma büyüdü.İstediği iadeyi alamayan Fatma Ş. iddiaya göre; görevli İlayda Y.'ye "Allah belanı versin" diyerek yüzüne tükürdü. Bununla da yetinmeyen kadın, "Seni gebertmediğime dua et. Seni parçalarım. Kendini güzel mi sanıyorsun? Ben senden daha güzelim, sarı çıyan" diyerek tehdit ve hakaretlerini sürdürdü. İlayda Y., polis çağırarak şikâyetçi oldu."Hakaret" ve "tehdit" suçlarının uzlaşma kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.