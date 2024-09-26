Uçak kazasında ölen pilot ve tiyatro sanatçısı Ünal Aster’e veda

Eğitim uçağının Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Ünal Aster için ilk tören, bir dönem görev yaptığı Devlet Opera ve Balesi nedeniyle İstanbul Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi. Törende taziyeleri eski eşi Gamze Zorlu ve oğulları kaan ile Batu ve ailesi kabul etti.

GAMZE ZORLU, "O HEP GÖKLERDE OLMAK İSTERDİ ŞİMDİ İSTEDİĞİ YERDE"

Pilot ve Tiyatro sanatçısı olan Ünal Aster'in iki çocuğunun annesi olan eski karısı pilot Gamze Zorlu, "Ünal'ın istediği gibi oldu. Havacılık ve sanat camiasına gönül verdi. Gönlünde sanatla birlikte hep gökyüzü vardı. Hep göklerde olmak isterdi şimdi istediği yerde" dedi.

TÖRENE PİLOT ARKADAŞLARI İLE TİYATRO SANATÇILARI KATILDI

Pilot ve Tiyatrocu Ünal Aster için düzenlenen törene katılan oyuncu arkadaşlarından Zafer Alagöz, Aster'in ani ölümüne çok üzüldüklerini vurgulayarak, "İnanılmaz yetenekleri olan, müthiş sanatçı kişiliği vardı. Bilmediği konu yoktu. Hayvan sağlığı, insan sağlığı, dans desen vardı. İnanılmaz oynardı. Vefat ettiği gün bir baktım alt yazı geçti. Acaba dedim. Sevgili kardeşime ve ailesine sabır diliyorum. Gurur duyulacak bir kişiydi, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Törene, Aster'in ailesinin yanı sıra oyuncu arkadaşları ve havacılık okulundan arkadaşları ve sevenleri katıldı. AKM'deki düzenlenen törenin ardından Aster son yolculuğuna uğurlanmak üzere Taksim Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aster'in Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.