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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Uçakta bir garip vaka

Uçakta bir garip vaka
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Batman'a gidecek yolcular, yer hizmeti veren görevlilerin hatası nedeniyle yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindi. 16 Kasım'da meydana gelen olayda, Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular kontrollerin ardından uçağa götürülmek üzere Cubus aracına bindirilerek Ankara-Amsterdam seferi yapacak uçağın bulunduğu park alanına bırakıldı. Yolcular uçağa bindikten bir süre sonra hata fark edildi ve uçakta anons yapılarak Batman'a gidecek yolcuların uçaktan inmesi istendi. Yer hizmetleri personelinin hatası nedeniyle hem Ankara-Batman hem de Ankara- Amsterdam seferi gecikmeli gerçekleşti.

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Uçakta bir garip vaka
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