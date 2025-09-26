Uçuruma yuvarlanan araçta ölenler toprağa verildi

Kaza, 24 Eylül tarihinde Doğanşar ilçesi Karkın köyünde meydana geldi. Doğanşar ilçesindeki hastaneden Karkın köyüne giden Mehmet İncir (67) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Halit Karamuk (69) eşi Ayşe Karamuk (67) ve Arife Aslan'ın (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından, yaklaşık 400 metrelik uçurumdan, halatlara bağlanan sedyeler yardımıyla çıkarıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla ailelerine teslim edildi. Karkın köyüne götürülen cenazeler için köy meydanında Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Sivas Yılmaz Şimşek, Doğanşar Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası 4 kişi köy mezarlığında toprağa verildi.