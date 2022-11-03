UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe puan durumu - kaçıncı sırada? Avrupa Ligi puan durumu ile Fenerbahçe grupta nasıl birinci olur, lider çıkar?

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu 6. Maçında Ukraynalı ekip Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın gruptaki puan durumu ve sıralaması bu noktada merak konusu haline geliyor. Maça saatler kala "UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç, gruptan nasıl lider çıkar?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe sıralaması ve tüm detaylar.
UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
1-FENERBAHÇE / 11 Puan ve 4 Averaj
2-Rennes / 11 Puan ve 3 Averaj
3-AEK Larnaca / 4 Puan ve -3 Averaj
4-Dinamo Kiev / 1 Puan ve -4 Averaj
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son haftaya Rennes'in önünde artı 1 averajla lider giren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak.
Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı zirvede tamamlaması halinde önemli avantajların da sahibi olacak. Ancak liderlik sadece kendisinin alacağı sonuca bağlı değil…
Rennes- AEK Larnaca maçının nasıl biteceği de önemli. Liderliğin Kanarya'ya getirisi ise oldukça büyük… Öncelikle son 32 turunu bay geçip, son 16'ya direkt katılacak
TRAFİK RAHATLAYACAK
Bu da 9 Mart'a kadar Avrupa'da karşılaşma oynamayacağı anlamına geliyor. Fenerbahçe, bu sayede sadece Süper Lig'e odaklanma fırsatını yakalayacak. Ayrıca minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek.
Fenerbahçe'nin zirvedeki yerini koruması, ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak (Liderlik 4, son 16 turuna kalma 1).
PEKİ FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlarsa adını son 16'ya yazdıracak.
FENERBAHÇE 2. OLURSA NE OLACAK?
Sarı lacivertliler, grubunu 2. sırada tamamlarsa son 24'de ter dökecek.
İşte, Fenerbahçe ile Rennes arasında puan eşitliği olursa yaşanacak senoryalar.
İŞTE İHTİMALLER
Fenerbahçe ile Rennes aynı puanda bulunuyor fakat sarı lacivertliler 1 averaj farkıyla lider konumda yer alıyor.
Şu anki durumda bu skor Fenerbahçe'nin gruptan lider çıkmasına yetiyor.