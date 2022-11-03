UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe puan durumu - kaçıncı sırada? Avrupa Ligi puan durumu ile Fenerbahçe grupta nasıl birinci olur, lider çıkar?

Fakat Rennes 2 farklı, Fenerbahçe de 1 farklı kazanırsa ortalık tamamen karışacak. Çünkü iki takımın hem attıkları hem de yedikleri gol eşitlenecek.

Bu durumda ise deplasmanda atılan gole bakılacak. Rennes'in deplasmanda daha fazla golü olduğu için lider Fransızlar olacak.