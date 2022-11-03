Haberler Yaşam Haberleri UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe puan durumu - kaçıncı sırada? Avrupa Ligi puan durumu ile Fenerbahçe grupta nasıl birinci olur, lider çıkar?
Giriş Tarihi: 3.11.2022 14:28

UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe puan durumu - kaçıncı sırada? Avrupa Ligi puan durumu ile Fenerbahçe grupta nasıl birinci olur, lider çıkar?

UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ve Fenerbahçe sıralaması merak konusu haline geliyor. Gruptaki liderliğini korumak ve adını son 16'ya yazdırmak için ekip bu akşamki maçta adeta canını dişine takacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde "UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç, grupta nasıl birinci olur, lider çıkar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sarı kanaryalar ile Dinamo Kiev, Mareşal Józef Piłsudski Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, grupta nasıl birinci olur, lider çıkar? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe puan durumu - kaçıncı sırada? Avrupa Ligi puan durumu ile Fenerbahçe grupta nasıl birinci olur, lider çıkar?

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu 6. Maçında Ukraynalı ekip Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın gruptaki puan durumu ve sıralaması bu noktada merak konusu haline geliyor. Maça saatler kala "UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç, gruptan nasıl lider çıkar?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe sıralaması ve tüm detaylar.

UEFA FENERBAHÇE PUAN DURUMU 27 Ekim 2022: Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada yer alıyor ve puanı kaç?

UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

1-FENERBAHÇE / 11 Puan ve 4 Averaj

2-Rennes / 11 Puan ve 3 Averaj

3-AEK Larnaca / 4 Puan ve -3 Averaj

4-Dinamo Kiev / 1 Puan ve -4 Averaj

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son haftaya Rennes'in önünde artı 1 averajla lider giren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı zirvede tamamlaması halinde önemli avantajların da sahibi olacak. Ancak liderlik sadece kendisinin alacağı sonuca bağlı değil…

Rennes- AEK Larnaca maçının nasıl biteceği de önemli. Liderliğin Kanarya'ya getirisi ise oldukça büyük… Öncelikle son 32 turunu bay geçip, son 16'ya direkt katılacak

TRAFİK RAHATLAYACAK

Bu da 9 Mart'a kadar Avrupa'da karşılaşma oynamayacağı anlamına geliyor. Fenerbahçe, bu sayede sadece Süper Lig'e odaklanma fırsatını yakalayacak. Ayrıca minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek.

Fenerbahçe'nin zirvedeki yerini koruması, ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak (Liderlik 4, son 16 turuna kalma 1).

PEKİ FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlarsa adını son 16'ya yazdıracak.



FENERBAHÇE 2. OLURSA NE OLACAK?

Sarı lacivertliler, grubunu 2. sırada tamamlarsa son 24'de ter dökecek.

İşte, Fenerbahçe ile Rennes arasında puan eşitliği olursa yaşanacak senoryalar.

İŞTE İHTİMALLER

Fenerbahçe ile Rennes aynı puanda bulunuyor fakat sarı lacivertliler 1 averaj farkıyla lider konumda yer alıyor.

Şu anki durumda bu skor Fenerbahçe'nin gruptan lider çıkmasına yetiyor.

Fakat Rennes 2 farklı, Fenerbahçe de 1 farklı kazanırsa ortalık tamamen karışacak. Çünkü iki takımın hem attıkları hem de yedikleri gol eşitlenecek.

Bu durumda ise deplasmanda atılan gole bakılacak. Rennes'in deplasmanda daha fazla golü olduğu için lider Fransızlar olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi B grubu Fenerbahçe puan durumu - kaçıncı sırada? Avrupa Ligi puan durumu ile Fenerbahçe grupta nasıl birinci olur, lider çıkar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA