Haberler Yaşam Haberleri UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUANI 2022: Avrupa'da Türk rüzgarı! UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 07:23

UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUANI 2022: Avrupa'da Türk rüzgarı! UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yükseldi mi?

UEFA Türkiye ülke puanı sıralaması son durum ile merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz akşam Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde adeta Türk rüzgarı esti. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor sevindirici sonuçlarla ülkemizi gururlandırdı. Bu noktada ise “4 Kasım 2022 UEFA Ülke puanı kaç oldu, sıralamada Türkiye kaçıncı sırada?” soruları yanıt aramaya başladı. Dün akşamki maçlarda temsilcilerimiz 3 galibiyet ve 1 beraberlikle evine döndü. Şimdi ise bu sonuçları UEFA ülke puanı sıralamasındaki etkisi merak konusu. İşte güncel ve son durum.

UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUANI 2022: Avrupa’da Türk rüzgarı! UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yükseldi mi?

Sabah saatleriyle beraber UEFA Türkiye ülke puanı sıralaması vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam oldukça kritik maçlara çıkan dört temsilcimiz de gurur verici sonuçlar aldı. Bu noktada "4 Kasım 2022 UEFA Ülke puanı kaç oldu, sıralamada Türkiye kaçıncı sırada?" soruları yanıt aramaya başladı. Sarı Kanarya Fenerbahçe geçtiğimiz akşam Dinamo Kiev karşısındaki 2-0'lık galibiyet sonrası gruptan lider çıktı ve son 16'ya kaldı. Peki, UEFA Ülke puanı kaç oldu, sıralamada Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum ve merak edilen tüm bu detaylar.



2022 UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE



UEFA ülke puanı klasmanında sezona 20. sırada giren Türkiye, turnuvalardaki grup maçları sonunda 12. sırada yer aldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4 GRUPTA MAÇLAR TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde E, F, G, H gruplarında 6. ve son hafta maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 8 maç yapıldı. A, B, C ve D gruplarındaki 8 maç ise TSİ 23.00'te başladı.



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında ağırladığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Gruplarını lider tamamlayan Real Sociedad (İspanya), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Ferencvaros (Macaristan) son 16 turuna kaldı.



Gruplarında ikinci sırada yer alan Manchester United (İngiltere), Midtjylland (Danimarka), Nantes (Fransa) ve Monaco (Fransa) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Trabzonspor, Sheriff (Moldova), Lazio (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan), UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

  • Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0
  • Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-0
  • Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 0-1
  • Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
  • Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya): 1-1
  • Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa): 0-2
  • Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 1-0
  • Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-1
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UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUANI 2022: Avrupa'da Türk rüzgarı! UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yükseldi mi?
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