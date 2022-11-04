UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUANI 2022: Avrupa’da Türk rüzgarı! UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yükseldi mi?

Sabah saatleriyle beraber UEFA Türkiye ülke puanı sıralaması vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam oldukça kritik maçlara çıkan dört temsilcimiz de gurur verici sonuçlar aldı. Bu noktada "4 Kasım 2022 UEFA Ülke puanı kaç oldu, sıralamada Türkiye kaçıncı sırada?" soruları yanıt aramaya başladı. Sarı Kanarya Fenerbahçe geçtiğimiz akşam Dinamo Kiev karşısındaki 2-0'lık galibiyet sonrası gruptan lider çıktı ve son 16'ya kaldı. Peki, UEFA Ülke puanı kaç oldu, sıralamada Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum ve merak edilen tüm bu detaylar.