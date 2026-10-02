UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu 2 Ekim 2026: Türkiye, Belçika, İtalya ve Fransa’nın kaç puanı var?

026-2027 UEFA Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, milli takımların gruptaki konumları şekilleniyor. A Ligi 1. Grup'ta boy gösteren A Milli Futbol Takımımız ile birlikte dev rakiplerin topladığı puanlar, sıradaki karşılaşmalar öncesi turnuvanın gidişatını doğrudan etkiliyor.
2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında geride kalan maçlar sonucunda A Ligi 1. Grup'taki puan tablosu şu şekildedir:
1. Fransa: 6 Puan (+2 Averaj)
2. Belçika: 3 Puan (+1 Averaj)
3. İtalya: 3 Puan (+1 Averaj)
4. Türkiye: 0 Puan (-4 Averaj)
A Milli Takımımız, bu akşam Belçika ile oynayacağı maç sonrası İtalya, Fransa ve Belçika ile birer kez daha karşılaşacak. Milli maç takvimi şöyle:
5 Ekim 2026 / 21.45: İtalya - Türkiye maçı
12 Kasım 2026 / 20.00: Türkiye - Belçika maçı
15 Kasım 2026 / 22.45: Fransa - Türkiye maçı
🇹🇷 BİZİM ÇOCUKLAR'DA HEDEF 3 PUAN!— Sabah Spor (@sabahspor) October 1, 2026
🏆 A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk oluyor!
🏟️ Maurice Dufrasne Stadyumu
⏰ 21.45
📺 ATV pic.twitter.com/1cqjMSGjVX