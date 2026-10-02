UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu 2 Ekim 2026: Türkiye, Belçika, İtalya ve Fransa’nın kaç puanı var?

A Milli Takımımız, bu akşam Belçika ile oynayacağı maç sonrası İtalya, Fransa ve Belçika ile birer kez daha karşılaşacak. Milli maç takvimi şöyle:

5 Ekim 2026 / 21.45: İtalya - Türkiye maçı

12 Kasım 2026 / 20.00: Türkiye - Belçika maçı

15 Kasım 2026 / 22.45: Fransa - Türkiye maçı