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Giriş Tarihi: 2.10.2026 16:30

UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu 2 Ekim 2026: Türkiye, Belçika, İtalya ve Fransa'nın kaç puanı var?

UEFA Uluslar Ligi puan durumu 2 Ekim 2026 kritik maçlar öncesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Ligi 1. Grupta yer alan Türkiye, Fransa, Belçika ve İtalya'nın puan durumu ve son sıralamaları çeyrek final öncesi kritik bir öneme sahip. A Milli Takım nasıl tur atlar sorusuna yanıt arayan taraftar tabloda yaşanan her değişimi dikkatle takip ediyor.

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UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu 2 Ekim 2026: Türkiye, Belçika, İtalya ve Fransa’nın kaç puanı var?
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026-2027 UEFA Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, milli takımların gruptaki konumları şekilleniyor. A Ligi 1. Grup'ta boy gösteren A Milli Futbol Takımımız ile birlikte dev rakiplerin topladığı puanlar, sıradaki karşılaşmalar öncesi turnuvanın gidişatını doğrudan etkiliyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ 1. GRUP GÜNCEL PUAN DURUMU

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında geride kalan maçlar sonucunda A Ligi 1. Grup'taki puan tablosu şu şekildedir:

1. Fransa: 6 Puan (+2 Averaj)

2. Belçika: 3 Puan (+1 Averaj)

3. İtalya: 3 Puan (+1 Averaj)

4. Türkiye: 0 Puan (-4 Averaj)

A MİLLİ TAKIMIMIZIN GRUPTAKİ PERFORMANSI VE KALAN MAÇLAR

A Milli Futbol Takımımız, 2026 UEFA Uluslar Ligi'ne zorlu fikstürle başladı. Grubun ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan Ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise İtalya karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Belçika maçı öncesi kritik puan hesapları ve çeyrek final senaryoları

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A Milli Takımımız, bu akşam Belçika ile oynayacağı maç sonrası İtalya, Fransa ve Belçika ile birer kez daha karşılaşacak. Milli maç takvimi şöyle:

5 Ekim 2026 / 21.45: İtalya - Türkiye maçı

12 Kasım 2026 / 20.00: Türkiye - Belçika maçı

15 Kasım 2026 / 22.45: Fransa - Türkiye maçı

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMLARI

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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