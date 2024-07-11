Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Türkiye’de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konferansı düzenleyeceğiz

Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VERDİĞİ DESTEK İÇİN KENDİSİNE MİNNETTARIM"

Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim.