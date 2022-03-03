Haberler Yaşam Haberleri Ülkeler Ve Başkentleri: Avrupa, Asya Ve Dünyadaki Ülkelerin Başkentleri Listesi
Giriş Tarihi: 3.3.2022 17:05 Son Güncelleme: 3.3.2022 17:07

Ülkeler Ve Başkentleri: Avrupa, Asya Ve Dünyadaki Ülkelerin Başkentleri Listesi

Ülkeler Ve Başkentleri: Avrupa, Asya Ve Dünyadaki Ülkelerin Başkentleri Listesi

Dünya kurulduğundan bu yana kıtalar sürekli hareket içerisindedir ve hala daha da bu sürmektedir. Bu hareket ülkelerin konumunu ve buna bağlı olarak siyasi ve ekonomik durumlarına zemin hazırlamaktadır. Ülkelerin başkentleri ve hangi kıtada oldukları her zaman merak edilen bir konudur. Peki, dünyadaki ülkelerin başkentleri nedir?

Harita bilgisi hem coğrafi hem de tarihi açıdan oldukça önem arz etmektedir. Ülkelerin nerede olduğunu bilmek ve ülkelerin siyasi merkezleri olan başkentlerini bilmek dünyada yaşanan pek çok olayı anlama açısından da insana birikim katar. Avrupa, Asya, Afrika ve diğer kıtalarda bulunan ülkelerin başkentleri nelerdir? İşte, ülkelerin başkentleri ilkesi...

Avrupa ülkelerinin başkentleri

Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda yer alan bir yarımada şeklindeki kıtadır. Dünyanın en küçük ikinci kıtası olma özelliği taşıyan Avrupa kıtasında 64 adet ülke bulunmaktadır. Avrupa kıtasında bulunan ülkeler ve başkentleri şu şekildedir:

  • Almanya, Berlin
  • Avusturya, Viyana
  • Belçika, Brüksel
  • Birleşik Krallık, Londra
  • Fransa, Paris
  • Hollanda, Amsterdam
  • İrlanda, Dublin
  • İsviçre, Bern
  • Lihtenştayn, Vaduz
  • Lüksemburg, Lüksemburg
  • Monako, Monako
  • Beyaz Rusya, Minsk
  • Bulgaristan,
  • SofyaÇekya, Prag
  • Macaristan, Budapeşte
  • Moldova, Kişinev
  • Polonya, Varşova
  • Romanya, Bükreş
  • Slovakya, Bratislava
  • Ukrayna, Kiev
  • Danimarka, Kopenhag
  • Estonya, Tallinn
  • Finlandiya, Helsinki
  • İsveç, Stokholm
  • İzlanda, Reykjavik
  • Letonya, Riga
  • Litvanya, Vilnius
  • Norveç, Oslo
  • Andorra, Andorra la Vella
  • Arnavutluk, Tiran
  • Bosna-Hersek, Saraybosna
  • Hırvatistan, Zagreb
  • İspanya, Madrid
  • İtalya, Roma
  • Karadağ, Podgorica
  • Makedonya, Üsküp
  • Malta, Valetta
  • Portekiz, Lizbon
  • San Marino, San Marino
  • Sırbistan, Belgrad
  • Slovenya, Ljubljana
  • Vatikan, Vatikan
  • Yunanistan, Atina
  • Abhazya, Sohum
  • Dağlık Karabağ, Hankendi

Asya ülkelerinin başkentleri

Asya Kıtası, Avrupa'nın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunur. Kıtalar arasında en büyüğü olan Asya kıtası nüfus bakımından da en kalabalık olanıdır. Asya kıtasında bulunan ülkeler ve başkentleri şu şekildedir:

  • Afganistan, Kabil
  • Azerbaycan, Bakü
  • Bahreyn, Manama
  • Bangladeş, Dakka
  • Btuhan, Thimphu
  • BAE, Abu Dabi
  • Brunei, Bandar Seri Begavan
  • Çin, Pekin
  • Doğu Timor, Dili
  • Endonezya, Cakarta
  • Ermenistan, Erivan
  • Filipinler, Manila
  • Güney Kore, Seul
  • Gürcistan, Tiflis
  • Hindistan, Yeni Delhi
  • Irak, Bağdat
  • İran, Tahran
  • İsrail, Kudüs
  • Japonya, Tokyo
  • Kamboçya, Phnom Penh
  • Katar, Doha
  • Kazakistan, Nur Sultan
  • Kıbrıs, Lefkoşa
  • Kırgızistan, Bişkek
  • Kuveyt, Kuveyt
  • Kuzey Kore, Pyongyang
  • Laos, Vientiane
  • Lübnan, Beyrut
  • Maldivler, Male
  • Malezya, Kuala Lumpur
  • Mısır, Kahire
  • Moğolistan, Ulan Batur
  • Myanmar, Naypyidaw
  • Nepal, Katmandu
  • Özbekistan, Taşkent
  • Pakistan, İslamabad
  • Rusya, Moskova
  • Sri Lanka, Kolombo
  • Singapur, Singapur
  • Suriye, Şam
  • Suudi Arabistan, Riyad
  • Tacikistan, Duşanbe
  • Tayland, Bangkok
  • Türkiye, Ankara
  • Türkmenistan, Aşkabat
  • Umman, Maksat
  • Ürdün, Amman
  • Vietnam, Hanoi
  • Filistin, Kudüs,Ramallah
  • Yemen, San'a

Afrika kıtası ülkeleri ve başkentleri

Hem yüzölçümü, hem de nüfus yoğunluğu bakımından Afrika kıtası dünyanın en büyük ikici kıtasıdır. Afrika kıtası ülkeleri ve başkentleri şu şekildedir:

  • Botsvana, Gaborone
  • Lesoto, Maseru
  • Namibya, Windhoek
  • Svaziland, Mbabane
  • Çad, N'Djamena
  • Kongo,Brazavil
  • Angola, Luanda
  • Kamerun, aounde
  • Gabon, Librevill
  • Ekvator Ginesi,Malabo
  • Mısır, Kahire
  • Fas,Rabat
  • Cezayir, Cezayir
  • Sudan, Hartu
  • Kenya,Nairobi
  • Libya,Trablus
  • Nijer,Niamey
  • Benin, Porto Novo
  • Tunus, Tunus
  • Batı Sahra, El Aaiun
  • Gambia, Banjul
  • Gana ,Accra
  • Moritanya,Nouakchott
  • Mali ,Bamako
  • Senegal, Dakar
  • Brundi,Bujumbura
  • Somali ,Mogadişu
  • Uganda,Kampala
  • Eritre,Asmara
  • Mozambik,Maputo
  • Zambiya,Lusaka
  • Zimbabve,Harare
  • Ruanda,Kigali
  • Madagaskar,Antananarivo
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kinşasa
  • Burkina Faso, Ouagadougou
  • Sao Tome ve Principe, Sao Tome

Amerika kıtası ve başkentleri

Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğudur. Amerika kıtasındaki ülkeler ve başkentler şöyledir.

  • ABD, Washington D.C.
  • ANTİGUA VE BARBUDA,Saint John's
  • BAHAMALAR,NassauBARBADOS,Bridgetown
  • BELİZE,Belmopan
  • DOMİNİK CUMHURİYETİ,Santo Domingo
  • DOMİNİKA,Roseau
  • EL SALVADOR,San Salvador
  • GRENADA,Saint George's
  • GUATEMALA,Guatemala
  • HAİTİ,Port-au-Prince
  • HONDURAS,Tegucigalpa
  • JAMAİKA,Kingston
  • KANADA,Ottawa
  • KOSTA RİKA ,San José
  • KÜBA,Havana
  • MEKSİKA,Meksika
  • NİKARAGUA ,Managua
  • PANAMA,Panama
  • SAİNT KİTTS VE NEVİS,Basseterre
  • SAİNT LUCİA,Castries
  • SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER,Kingstown
  • TRİNİDAD VE TOBAGO,Port of Spain
  • Brezilya ,Brasilia
  • Guyana,Gerogetowm
  • Bolivya,La Paz
  • Uruguay,Caracas
  • Şili,Santiago
  • Paraguay,Asuncion
  • Kolombiya,Bogota
  • Venezuela,Montevideo
  • Surinami ,Paramaribo
  • Arjantin,Buenos Aires
  • Peru,Lima
  • Ekvador,Quito

Okyanusya ülkeleri ve başkentleri

Okyanusya bölgesi;Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'nun arasındadır. Kuzeyde Asya'nın güney ve güneydoğusu tarafından sınırlandırılır.Okyanusya ülkelerinin başkentleri şöyledir:

  • Avustralya,Kanberra
  • Fiji,Suva Kiribati
  • Güney,Tarava
  • Marshall Adaları,Majuro
  • Mikronezya Federal Devletleri,Palikir
  • Nauru Palau,Melekeok
  • Papua Yeni Gine,Port Moresby Samoa
  • Apia Solomon Adaları,Honiara
  • Tonga ,Nuku'alofa
  • Tuvalu,Funafuti
  • Vanuatu, Port Vila
  • Yeni Zelanda,Wellington

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Ülkeler Ve Başkentleri: Avrupa, Asya Ve Dünyadaki Ülkelerin Başkentleri Listesi
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