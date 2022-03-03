Giriş Tarihi: 3.3.2022 17:05Son Güncelleme: 3.3.2022 17:07
Ülkeler Ve Başkentleri: Avrupa, Asya Ve Dünyadaki Ülkelerin Başkentleri Listesi
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Dünya kurulduğundan bu yana kıtalar sürekli hareket içerisindedir ve hala daha da bu sürmektedir. Bu hareket ülkelerin konumunu ve buna bağlı olarak siyasi ve ekonomik durumlarına zemin hazırlamaktadır. Ülkelerin başkentleri ve hangi kıtada oldukları her zaman merak edilen bir konudur. Peki, dünyadaki ülkelerin başkentleri nedir?
Harita bilgisi hem coğrafi hem de tarihi açıdan oldukça önem arz etmektedir. Ülkelerin nerede olduğunu bilmek ve ülkelerin siyasi merkezleri olan başkentlerini bilmek dünyada yaşanan pek çok olayı anlama açısından da insana birikim katar. Avrupa, Asya, Afrika ve diğer kıtalarda bulunan ülkelerin başkentleri nelerdir? İşte, ülkelerin başkentleri ilkesi...
Avrupa ülkelerinin başkentleri
Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda yer alan bir yarımada şeklindeki kıtadır. Dünyanın en küçük ikinci kıtası olma özelliği taşıyan Avrupa kıtasında 64 adet ülke bulunmaktadır. Avrupa kıtasında bulunan ülkeler ve başkentleri şu şekildedir:
Almanya, Berlin
Avusturya, Viyana
Belçika, Brüksel
Birleşik Krallık, Londra
Fransa, Paris
Hollanda, Amsterdam
İrlanda, Dublin
İsviçre, Bern
Lihtenştayn, Vaduz
Lüksemburg, Lüksemburg
Monako, Monako
Beyaz Rusya, Minsk
Bulgaristan,
SofyaÇekya, Prag
Macaristan, Budapeşte
Moldova, Kişinev
Polonya, Varşova
Romanya, Bükreş
Slovakya, Bratislava
Ukrayna, Kiev
Danimarka, Kopenhag
Estonya, Tallinn
Finlandiya, Helsinki
İsveç, Stokholm
İzlanda, Reykjavik
Letonya, Riga
Litvanya, Vilnius
Norveç, Oslo
Andorra, Andorra la Vella
Arnavutluk, Tiran
Bosna-Hersek, Saraybosna
Hırvatistan, Zagreb
İspanya, Madrid
İtalya, Roma
Karadağ, Podgorica
Makedonya, Üsküp
Malta, Valetta
Portekiz, Lizbon
San Marino, San Marino
Sırbistan, Belgrad
Slovenya, Ljubljana
Vatikan, Vatikan
Yunanistan, Atina
Abhazya, Sohum
Dağlık Karabağ, Hankendi
Asya ülkelerinin başkentleri
Asya Kıtası, Avrupa'nın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunur. Kıtalar arasında en büyüğü olan Asya kıtası nüfus bakımından da en kalabalık olanıdır. Asya kıtasında bulunan ülkeler ve başkentleri şu şekildedir:
Afganistan, Kabil
Azerbaycan, Bakü
Bahreyn, Manama
Bangladeş, Dakka
Btuhan, Thimphu
BAE, Abu Dabi
Brunei, Bandar Seri Begavan
Çin, Pekin
Doğu Timor, Dili
Endonezya, Cakarta
Ermenistan, Erivan
Filipinler, Manila
Güney Kore, Seul
Gürcistan, Tiflis
Hindistan, Yeni Delhi
Irak, Bağdat
İran, Tahran
İsrail, Kudüs
Japonya, Tokyo
Kamboçya, Phnom Penh
Katar, Doha
Kazakistan, Nur Sultan
Kıbrıs, Lefkoşa
Kırgızistan, Bişkek
Kuveyt, Kuveyt
Kuzey Kore, Pyongyang
Laos, Vientiane
Lübnan, Beyrut
Maldivler, Male
Malezya, Kuala Lumpur
Mısır, Kahire
Moğolistan, Ulan Batur
Myanmar, Naypyidaw
Nepal, Katmandu
Özbekistan, Taşkent
Pakistan, İslamabad
Rusya, Moskova
Sri Lanka, Kolombo
Singapur, Singapur
Suriye, Şam
Suudi Arabistan, Riyad
Tacikistan, Duşanbe
Tayland, Bangkok
Türkiye, Ankara
Türkmenistan, Aşkabat
Umman, Maksat
Ürdün, Amman
Vietnam, Hanoi
Filistin, Kudüs,Ramallah
Yemen, San'a
Afrika kıtası ülkeleri ve başkentleri
Hem yüzölçümü, hem de nüfus yoğunluğu bakımından Afrika kıtası dünyanın en büyük ikici kıtasıdır. Afrika kıtası ülkeleri ve başkentleri şu şekildedir:
Botsvana, Gaborone
Lesoto, Maseru
Namibya, Windhoek
Svaziland, Mbabane
Çad, N'Djamena
Kongo,Brazavil
Angola, Luanda
Kamerun, aounde
Gabon, Librevill
Ekvator Ginesi,Malabo
Mısır, Kahire
Fas,Rabat
Cezayir, Cezayir
Sudan, Hartu
Kenya,Nairobi
Libya,Trablus
Nijer,Niamey
Benin, Porto Novo
Tunus, Tunus
Batı Sahra, El Aaiun
Gambia, Banjul
Gana ,Accra
Moritanya,Nouakchott
Mali ,Bamako
Senegal, Dakar
Brundi,Bujumbura
Somali ,Mogadişu
Uganda,Kampala
Eritre,Asmara
Mozambik,Maputo
Zambiya,Lusaka
Zimbabve,Harare
Ruanda,Kigali
Madagaskar,Antananarivo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kinşasa
Burkina Faso, Ouagadougou
Sao Tome ve Principe, Sao Tome
Amerika kıtası ve başkentleri
Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğudur. Amerika kıtasındaki ülkeler ve başkentler şöyledir.
ABD, Washington D.C.
ANTİGUA VE BARBUDA,Saint John's
BAHAMALAR,NassauBARBADOS,Bridgetown
BELİZE,Belmopan
DOMİNİK CUMHURİYETİ,Santo Domingo
DOMİNİKA,Roseau
EL SALVADOR,San Salvador
GRENADA,Saint George's
GUATEMALA,Guatemala
HAİTİ,Port-au-Prince
HONDURAS,Tegucigalpa
JAMAİKA,Kingston
KANADA,Ottawa
KOSTA RİKA ,San José
KÜBA,Havana
MEKSİKA,Meksika
NİKARAGUA ,Managua
PANAMA,Panama
SAİNT KİTTS VE NEVİS,Basseterre
SAİNT LUCİA,Castries
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER,Kingstown
TRİNİDAD VE TOBAGO,Port of Spain
Brezilya ,Brasilia
Guyana,Gerogetowm
Bolivya,La Paz
Uruguay,Caracas
Şili,Santiago
Paraguay,Asuncion
Kolombiya,Bogota
Venezuela,Montevideo
Surinami ,Paramaribo
Arjantin,Buenos Aires
Peru,Lima
Ekvador,Quito
Okyanusya ülkeleri ve başkentleri
Okyanusya bölgesi;Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'nun arasındadır. Kuzeyde Asya'nın güney ve güneydoğusu tarafından sınırlandırılır.Okyanusya ülkelerinin başkentleri şöyledir: