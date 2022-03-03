Ülkeler Ve Başkentleri: Avrupa, Asya Ve Dünyadaki Ülkelerin Başkentleri Listesi

Harita bilgisi hem coğrafi hem de tarihi açıdan oldukça önem arz etmektedir. Ülkelerin nerede olduğunu bilmek ve ülkelerin siyasi merkezleri olan başkentlerini bilmek dünyada yaşanan pek çok olayı anlama açısından da insana birikim katar. Avrupa, Asya, Afrika ve diğer kıtalarda bulunan ülkelerin başkentleri nelerdir? İşte, ülkelerin başkentleri ilkesi...

Avrupa ülkelerinin başkentleri

Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda yer alan bir yarımada şeklindeki kıtadır. Dünyanın en küçük ikinci kıtası olma özelliği taşıyan Avrupa kıtasında 64 adet ülke bulunmaktadır. Avrupa kıtasında bulunan ülkeler ve başkentleri şu şekildedir:

Almanya, Berlin

Avusturya, Viyana

Belçika, Brüksel

Birleşik Krallık, Londra

Fransa, Paris

Hollanda, Amsterdam

İrlanda, Dublin

İsviçre, Bern

Lihtenştayn, Vaduz

Lüksemburg, Lüksemburg

Monako, Monako

Beyaz Rusya, Minsk

Bulgaristan,

SofyaÇekya, Prag

Macaristan, Budapeşte

Moldova, Kişinev

Polonya, Varşova

Romanya, Bükreş

Slovakya, Bratislava

Ukrayna, Kiev

Danimarka, Kopenhag

Estonya, Tallinn

Finlandiya, Helsinki

İsveç, Stokholm

İzlanda, Reykjavik

Letonya, Riga

Litvanya, Vilnius

Norveç, Oslo

Andorra, Andorra la Vella

Arnavutluk, Tiran

Bosna-Hersek, Saraybosna

Hırvatistan, Zagreb

İspanya, Madrid

İtalya, Roma

Karadağ, Podgorica

Makedonya, Üsküp

Malta, Valetta

Portekiz, Lizbon

San Marino, San Marino

Sırbistan, Belgrad

Slovenya, Ljubljana

Vatikan, Vatikan

Yunanistan, Atina

Abhazya, Sohum

Dağlık Karabağ, Hankendi

Asya ülkelerinin başkentleri

Asya Kıtası, Avrupa'nın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunur. Kıtalar arasında en büyüğü olan Asya kıtası nüfus bakımından da en kalabalık olanıdır. Asya kıtasında bulunan ülkeler ve başkentleri şu şekildedir:

Afganistan, Kabil

Azerbaycan, Bakü

Bahreyn, Manama

Bangladeş, Dakka

Btuhan, Thimphu

BAE, Abu Dabi

Brunei, Bandar Seri Begavan

Çin, Pekin

Doğu Timor, Dili

Endonezya, Cakarta

Ermenistan, Erivan

Filipinler, Manila

Güney Kore, Seul

Gürcistan, Tiflis

Hindistan, Yeni Delhi

Irak, Bağdat

İran, Tahran

İsrail, Kudüs

Japonya, Tokyo

Kamboçya, Phnom Penh

Katar, Doha

Kazakistan, Nur Sultan

Kıbrıs, Lefkoşa

Kırgızistan, Bişkek

Kuveyt, Kuveyt

Kuzey Kore, Pyongyang

Laos, Vientiane

Lübnan, Beyrut

Maldivler, Male

Malezya, Kuala Lumpur

Mısır, Kahire

Moğolistan, Ulan Batur

Myanmar, Naypyidaw

Nepal, Katmandu

Özbekistan, Taşkent

Pakistan, İslamabad

Rusya, Moskova

Sri Lanka, Kolombo

Singapur, Singapur

Suriye, Şam

Suudi Arabistan, Riyad

Tacikistan, Duşanbe

Tayland, Bangkok

Türkiye, Ankara

Türkmenistan, Aşkabat

Umman, Maksat

Ürdün, Amman

Vietnam, Hanoi

Filistin, Kudüs,Ramallah

Yemen, San'a

Afrika kıtası ülkeleri ve başkentleri

Hem yüzölçümü, hem de nüfus yoğunluğu bakımından Afrika kıtası dünyanın en büyük ikici kıtasıdır. Afrika kıtası ülkeleri ve başkentleri şu şekildedir:

Botsvana, Gaborone

Lesoto, Maseru

Namibya, Windhoek

Svaziland, Mbabane

Çad, N'Djamena

Kongo,Brazavil

Angola, Luanda

Kamerun, aounde

Gabon, Librevill

Ekvator Ginesi,Malabo

Mısır, Kahire

Fas,Rabat

Cezayir, Cezayir

Sudan, Hartu

Kenya,Nairobi

Libya,Trablus

Nijer,Niamey

Benin, Porto Novo

Tunus, Tunus

Batı Sahra, El Aaiun

Gambia, Banjul

Gana ,Accra

Moritanya,Nouakchott

Mali ,Bamako

Senegal, Dakar

Brundi,Bujumbura

Somali ,Mogadişu

Uganda,Kampala

Eritre,Asmara

Mozambik,Maputo

Zambiya,Lusaka

Zimbabve,Harare

Ruanda,Kigali

Madagaskar,Antananarivo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kinşasa

Burkina Faso, Ouagadougou

Sao Tome ve Principe, Sao Tome

Amerika kıtası ve başkentleri

Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğudur. Amerika kıtasındaki ülkeler ve başkentler şöyledir.

ABD, Washington D.C.

ANTİGUA VE BARBUDA,Saint John's

BAHAMALAR,NassauBARBADOS,Bridgetown

BELİZE,Belmopan

DOMİNİK CUMHURİYETİ,Santo Domingo

DOMİNİKA,Roseau

EL SALVADOR,San Salvador

GRENADA,Saint George's

GUATEMALA,Guatemala

HAİTİ,Port-au-Prince

HONDURAS,Tegucigalpa

JAMAİKA,Kingston

KANADA,Ottawa

KOSTA RİKA ,San José

KÜBA,Havana

MEKSİKA,Meksika

NİKARAGUA ,Managua

PANAMA,Panama

SAİNT KİTTS VE NEVİS,Basseterre

SAİNT LUCİA,Castries

SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER,Kingstown

TRİNİDAD VE TOBAGO,Port of Spain

Brezilya ,Brasilia

Guyana,Gerogetowm

Bolivya,La Paz

Uruguay,Caracas

Şili,Santiago

Paraguay,Asuncion

Kolombiya,Bogota

Venezuela,Montevideo

Surinami ,Paramaribo

Arjantin,Buenos Aires

Peru,Lima

Ekvador,Quito

Okyanusya ülkeleri ve başkentleri

Okyanusya bölgesi;Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'nun arasındadır. Kuzeyde Asya'nın güney ve güneydoğusu tarafından sınırlandırılır.Okyanusya ülkelerinin başkentleri şöyledir: