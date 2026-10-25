Mardin
'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü tarihi konak restore edilerek müzeye dönüştürülen Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar, emeği geçen tüm kurumlara sosyal medya hesabından teşekkür etti. Sancar, "Savur'dan Nobel'e, Nobel'den gelecek nesillere" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Çocukluk hatıralarımın saklı olduğu Savur'daki evimizin müze ve kütüphaneye dönüşmesi benim için tarifsiz bir mutluluk. Bilim yolculuğumun başladığı bu evin artık gençlerimizin hayallerine ev sahipliği yapacak olması çok kıymetli. Savur'dan İstanbul'a, oradan Amerika'ya ve Nobel'e uzanan yolculuğumda ülkeme olan bağımı hep korudum. Açılışta hemşerilerimin gösterdiği sevgi ve misafirperverlik beni çok mutlu etti. Dilerim bu müze ve kütüphane, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlere ilham olur. Bu kıymetli eserde emeği bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı
'na, Mardin Valiliği'ne, ilgili tüm kamu kurumlarına, Aziz&Gwen Sancar Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine, Sancar Laboratuvarı ekibine, vakıf gönüllülerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum."