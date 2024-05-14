Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, okyanusta sudan çıkmak zorunda kaldı

Manş Denizi'ni üçüncü ve en hızlı geçen Türk kadını ultra maraton yüzücüsü İzmirli Bengisu Avcı, Hawaii'deki Molakaii - Oahu adaları arasındaki yaklaşık 45 kilometrelik parkurda kulaç atmaya başladı. İki metreyi bulan dalgalara rağmen kulaç atmaya devam eden Avcı, karşı adaya yaklaştı.

Avcı, parkurun son saatlerinde üst üste yaşadığı Manowar deniz anası temasları maruz kaldı. Avcı, yaşadığı deniz anası temasları nedeniyle Okyanus Yedilisi'ndeki beşinci etabının son metrelerinde sudan çıktı.

Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Avcı, "Okyanus bizim değil, içinde yaşayan canlıların. Beşinci parkuru tamamlamak için TR saati ile sabah 07.00 gibi Molakai Adası'ndan yüzmeye başladım. 12 saat 30 kilometreden fazla aralıksız kulaç attım, Hawaii'deki gün doğumunu beklerken kara gözükmeye başlamıştı, iyi gidiyorduk. Ama olmadı. Okyanusun sahibi deniz anaları, kendi alanlarını korudular. İlk koluma yapıştı, acıyla merhem istedim ve sırtüstü döndüm. Yüzmeye devam ettim. Fakat hemen arkasından bir daha çarptım ve 12 saattir yüzen vücudumun verdiği reaksiyon sonucu dışarı çıkmak zorunda kaldım. Uzmanla görüştüğümüz üzere en az biri box (kutu) denizanası. Burası onların evi, önlem alsak da maraton yüzmede böyle gerçekler var. bizim denizanalarımız gibi değiller, fakat hawaii de görmeye alışkın oldukları bir tür. Sizinle paylaşmak istedim. Yaptığım sporu çok seviyorum fakat vücudunuzu da dinlemeniz gerekiyor.

Benimle beraber binlerce kilometre yol gelen anneme, gözünü bir an benden ayırmayan Egor'a, teknedeki harika ekibime. Marka elçisi olduğum Sidrex'e, ve bu geçişi izleyen, kalbi benimle atan herkese çok teşekkür ediyorum. O sularda bir kişi değil, onbinlerce kişi olarak yüzdüm. Çok ama çok teşekkür ederim." dedi.