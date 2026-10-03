ULUSLAR LİGİ MAÇI: İspanya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında heyecan fırtınası sürüyor. Grubun üst sıralarını doğrudan etkileyecek olan kritik karşılaşmada son Avrupa şampiyonu olan İspanya ile Çekya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Uluslar Ligi karşılaşmaları ile İspanya - Çekya maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri gündeme geldi.