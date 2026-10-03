ULUSLAR LİGİ MAÇI: İspanya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında heyecan fırtınası sürüyor. Grubun üst sıralarını doğrudan etkileyecek olan kritik karşılaşmada son Avrupa şampiyonu olan İspanya ile Çekya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Uluslar Ligi karşılaşmaları ile İspanya - Çekya maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri gündeme geldi.
Futbolseverler heyecanla UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarını takip ediyor. Böylece İskoçya - İsviçre maçı ön plana çıktı. Kritik mücadele
A Haber ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni sadece Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.
3 Ekim Cumartesi
19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)
21.45 İspanya – Çekya (A Haber)
21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)
21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)
4 Ekim Pazar
19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)
21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)
21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)
21.45 Portekiz – Norveç (A2)
5 Ekim Pazartesi
21.45 Fransa – Belçika (A Spor)
21.45 Romanya – İsveç (A Haber)
21.45 İtalya – Türkiye (atv)
6 Ekim Salı
21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)
21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)
21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)
🏆 UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları sona erdi.— A Spor (@aspor) October 2, 2026
🔗 #AmerikanKültür pic.twitter.com/UCQyUvknof