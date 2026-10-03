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Giriş Tarihi: 3.10.2026 11:20 Son Güncelleme: 3.10.2026 11:21

ULUSLAR LİGİ MAÇI: İspanya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dev bir mücadele ile devam ediyor. Grubun kritik maçında İspanya ile Çekya karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesi veren iki iddialı ekibin randevusu öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor. Peki, "İspanya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte kritik karşılaşmanın detayları...

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ULUSLAR LİGİ MAÇI: İspanya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında heyecan fırtınası sürüyor. Grubun üst sıralarını doğrudan etkileyecek olan kritik karşılaşmada son Avrupa şampiyonu olan İspanya ile Çekya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Uluslar Ligi karşılaşmaları ile İspanya - Çekya maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri gündeme geldi.

İSPANYA - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler heyecanla UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarını takip ediyor. Böylece İskoçya - İsviçre maçı ön plana çıktı. Kritik mücadele
A Haber ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İSPANYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu kritik karşılaşmanın tarihi ve başlama saati netleşti. İspanya - Çekya maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi (bugün), TSİ ile saat 21.45'te başlayacak.

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç için geri sayım!

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FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA YAŞANIYOR!

Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni sadece Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

3 Ekim Cumartesi

19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)

21.45 İspanya – Çekya (A Haber)

21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)

21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)

4 Ekim Pazar

19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)

21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)

21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)

21.45 Portekiz – Norveç (A2)

5 Ekim Pazartesi

21.45 Fransa – Belçika (A Spor)

21.45 Romanya – İsveç (A Haber)

21.45 İtalya – Türkiye (atv)

6 Ekim Salı

21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)

21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)

21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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