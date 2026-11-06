Ulus’ta yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi ve manevi merkezi Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan kapsamlı bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bölgenin dokusuna zarar veren, vatandaşların huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çiftçi, mevzuata aykırı faaliyet gösteren yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK

Dönüşüm çalışmalarının yalnızca yapıların yenilenmesiyle sınırlı kalmayacağını belirten Bakan Çiftçi, Ankara'nın binlerce yıllık tarihini yansıtan önemli eserlerin bütüncül bir yaklaşımla yeniden ön plana çıkarılacağını kaydetti. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Çiftçi, "Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan muazzam mirasımızı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

ULUS'A MODERN POLİSEVİ

Bölgenin asayiş ve huzurunun kalıcı şekilde sağlanması amacıyla Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırılmasının planlandığını açıklayan Çiftçi, bu yatırımların bölgenin dönüşümüne önemli katkı sunacağını belirtti. Ulus'taki tarihi ve kültürel değerlerin kesintisiz bir Kültür Yolu güzergâhıyla birleştirilmesi hedeflendiğini belirten Çiftçi, "Tüm bu yatırımları kesintisiz bir Kültür Yolu güzergâhıyla bütünleştirerek Ankara'nın binlerce yıllık kadim tarihini dünya turizmine açacağız. Ulus; tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih, güvenli ve başkentimize yakışır bir cazibe merkezi olacak." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör