Ümit Özdağ İddinamesi yetkisizlikle Antalya’ya gönderildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından, söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle 'yetkisizlik' kararı verilerek dosya Antalya Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

DİĞER SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımlarını da içeren çeşitli suçlamalar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Özdağ'ın tutuklandığı bu soruşturma devam ediyor.