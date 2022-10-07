Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı

İSTANBUL EMNİYETİNDE

Ali Sadun Engin, 5 Ekim akşamı saat 20.10'da Çanakkale merkez ilçesi Güzelyalı Köyü mevkiinde merkez ilçe Erenköy Jandarma Karakolu Komutanlığı görevlilerince yakalandı. Yunanistan'a kaçmayı planladığı öne sürülen Engin, jandarma görevlilerince gözaltına alındı.

Çanakkale'den İstanbul'a getirilen Engin, İstanbul Emniyetinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tutuluyor.

ADLİYEYE ÇIKARILACAK

Emniyetteki işlemlerinin ardından Engin'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ali Sadun Engin, Adnan Oktar suç örgütünde, biri eşit olmayan çocuk yaşta kız olmak üzere, iki ayrı cinsel istismar ile suçlanıyor.