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Giriş Tarihi: 20.1.2022

Ümitcan hâkim karşısında

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ümitcan hâkim karşısında
ANKARA'DA, Esra Hankulu'nun (25) ölü bulunmasına ilişkin erkek arkadaşı Ümitcan Uygun ve arkadaşları Dilan Civelek ile Furkan Gürgil hakim karşısına çıktı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ümitcan Uygun, SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklar Civelek ile Gürgil salonda hazır bulundu. Uygun savunmasında, Esra Hankulu'nun vücudundaki morlukların nasıl oluştuğunu bilmediğini öne sürerek, odaya geçtikten sonra genç kızın titremeye ve kasılmaya başladığını, ardından banyoya götürdüğünü söyledi. Dilan Civelek ise Uygun'un kendisini daha önce tehdit ettiğini söyleyerek olay anında korktuğunu söyledi.

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Ümitcan hâkim karşısında
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