Ümitcan Uygun hakkında gerekçeli karar açıklandı

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu evinde ölü bulundu. Öldüğü gece evde bulunan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Ümitcan Uygun hakkında 'Kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Furkan Gürgil ile Dilan Civelek'e ise suç delillerini karartmaktan 5'er yıl hapis cezası talep edilmişti. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında karar açıklandı. Son sözünde suçsuz olduğunu öne süren Uygun tahliyesini ve beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ümitcan Uygun'a 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Gürgil ve Civelek'e ise suç delillerini karartmaktan 1 ay 6 gün hapis cezası verdi.

BAŞINA ALDIĞI DARBENİN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ BELİRLENEMEDİ

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Ümitcan Uygun hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, olay günü Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'na birlikte kaldığı odada hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde baş bölgesine darp, cebir uyguladığı kaydedildi. Adli tıp raporlarında Hankulu'nun düşürülerek başının sert ve künt zemine çarptırılması veya kafaya sert ve künt cismin vurulması sonucu mu oluştuğunun belirlenemedi ifade edilirken, Hankulu'nun, Uygun'un evde olduğu saatte öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

ÖLDÜRME KASTI TESPİT EDİLMEDİ

Uygun'un Esra'ya yönelik darp eylemini de gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu'nun fenalaştığı kaydedilen kararda, Uygun'un, Esra Hankulu'yu baygınlık geçirmesi üzerine evde bulunan Gürgil ve Civelek'le birlikte banyoya götürüp, ıslatarak kendine getirmeye çalıştığı aktarıldı. Kendine gelen Hankulu'nun çay demleyip, sanıklarla bir süre sohbet ettiği, bu durumun da Uygun'un kendisine olumsuz tavrının olmadığı ifade edildi. Uygun'un, daha sonra Hankulu ile odaya gittiği de göz önüne alındığında öldürme kastı olmadığı kanaatine varıldığı, bu nedenle 'kasten öldürme' suçundan değil 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan hüküm kurulduğu anlatıldı. Hankulu'nun ailesinin avukatı ise karara itiraz etti.