Ümraniye Kaymakamlığı’ndan o görüntülere açıklama

Şüphelinin alınan ifadesinde, köpeğin kendisine ait olmadığı ve daha sonra öldüğü beyan edilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Hayvanları Tehlike Yaratacak şekilde serbest bırakma" suçu nedeniyle işlem başlatılmış olup, ayrıca 5199 Hayvanları Koruma kanunun 28/k maddesi uyarınca 14 bin 982 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

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