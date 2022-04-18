Ümraniye Kaymakamlığı’ndan o görüntülere açıklama

Ümraniye Kaymakamlığı, sosyal medyada servis edilen Pitbull cinsi köpeğin, oyun oynayan çocukları korkutmasına ilişkin görüntülere yönelik açıklamada bulundu.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada 2021 olayın 2021 yılında gerçekleştiğinin tespit edildiği ve köpeği serbest bıraktığı tespit edilen şahsa 14 bin 982 lira ceza kesildiği belirtildi.
Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yazılı ve görsel basında 17 Nisan 2022 tarihinde yer alan 'Pitbull' cinsi köpeğin serbest bırakılması nedeniyle, yakınında bulunan çocukların korku ve paniklemesine dair görüntülerin incelenmesi neticesinde; Olayın 2021 yılının Mart ayında, İnkılap Mahallemizde bulunan Yamanevler Parkı'nda, Ş.C. adlı şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Şüphelinin alınan ifadesinde, köpeğin kendisine ait olmadığı ve daha sonra öldüğü beyan edilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Hayvanları Tehlike Yaratacak şekilde serbest bırakma" suçu nedeniyle işlem başlatılmış olup, ayrıca 5199 Hayvanları Koruma kanunun 28/k maddesi uyarınca 14 bin 982 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
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