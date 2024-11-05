Ümraniye’de 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında patlama

Yangın, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Irmak Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında pürmüz adı verilen tüplü aletle çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın çıkınca çatıda tadilat yapan kişi, olay yerinden kaçtı. Yangın sebebiyle tüp büyük bir gürültüyle patladı.

BİNA KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Binada yangın ve patlama sebebiyle büyük hasar oluştu. İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan kimse olmadı. Polis yangın ve patlamayla ilgili çalışma başlattı.