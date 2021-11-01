Ümraniye’de cinayet gibi scooter faciası

Fizik tedavim devam ediyor. Bunların üzerine bir de evime karşı tarafa ait sigorta firmasından çarpışma anında araca zarar verdiğim gerekçesiyle bir fatura gönderildi. Benim hayatım söz konusu iken bu gelen 6 bin 500 liralık hasar talepleri gerçekten çok üzücü" diye konuştu.