İddiaya göre, yangın apartmanın çatısında fırtınadan kaynaklı hasarın giderilmesi için tadilat yapıldığı sırada çıktı. Kısa sürede alevlerin yayılmasıyla çatı alevlere teslim oldu. Yoğun duman ve alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Ümraniye'de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı | Video

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Duman dolan binada bulunan iki kişi de dumandan etkilendi.