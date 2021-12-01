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Giriş Tarihi: 1.12.2021 17:53

Ümraniye'de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ümraniye’de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı

Ümrani'ye de 10 katlı binanın çatısı etkili olan lodos sonrası hasar gördü. Lodosun yaralarını sarmak isterken gerçekleştirilen tadilat sırasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdehale etti. Binada 2 kişi dumandan etkilendi. Alev elev yanan çatı çevredekiler tarafından kameraya alındı.

İstanbul'u 3 gündür esir alan fırtına sonucu hasar gören bir binanın çatısında tadilat yapmak isterken yangın çıktı. Ümraniye Atakent Mahallesi Dicle Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda saat 15.45 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre, yangın apartmanın çatısında fırtınadan kaynaklı hasarın giderilmesi için tadilat yapıldığı sırada çıktı. Kısa sürede alevlerin yayılmasıyla çatı alevlere teslim oldu. Yoğun duman ve alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Ümraniye'de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı | Video

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Duman dolan binada bulunan iki kişi de dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen iki vatandaş, itfaiye tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan çatısı alev alev yanan bina çevredekiler tarafından kameraya alındı.

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Ümraniye'de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı
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