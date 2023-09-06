Ümraniye’de Hasan Kaymaz eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Ümraniye, Yukarı Dudullu mahallesinde dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, polise otomobil içinde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis ekipleri otomobil içinde bıçaklanarak öldürülmüş Hasan Kaymaz'ın cesedi ile karşılaştı. Görgü tanıkları yol kenarında sağ kapısı açık duran otomobilin yanına gittiklerinde kanlar içindeki kişiyi görerek polise haber verdiklerini söyledi.



Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis Hasan Kaymaz'ın cep telefonu kayıtlarını incelediğinde son olarak eski kız arkadaşı Merve A. ile mesajlaştığını tespit etti. Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Merve A., Ataşehir'de gözaltına alındı. Bir restoranda çalıştığı öğrenilen Merve A. cinayeti itiraf etti.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Merve A.'nın ifadesinde "Bana mesaj attı. Konuşmak için buluştuk. Bu sırada aramızda önce tartışma sonra kavga çıktı. Ben de yanımdaki bıçakla onu yaraladım. Sonra otomobilden inip uzaklaştım. Öleceğini düşünmemiştim. Olayda kullandığım bıçağı da çalıştığım restorana bıraktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Merve A. adliyeye sevk edildi.

