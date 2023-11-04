Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın çıktı
Giriş Tarihi: 4.11.2023 17:40 Son Güncelleme: 4.11.2023 17:43

Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Ümraniye’de İETT otobüsünde yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, 14B Adem Yavuz Mahallesi-Kadıköy hattında çalışan 34 PG 0713 plakalı İETT otobüsünün Alemdağ Caddesi'nde seyrettiği sırada motor kısmı yanmaya başladı.

Alevleri gören şoför aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını söndürdü.

Görgü tanığı Muammer Korkmaz, yangın sırasında şoförün yolcuları araçtan indirdiğini anlatarak "Yangını söndürmek için 8-10 tane yangın tüpü harcadılar. Yangın sönmedi. İtfaiye geldi. Yangını söndürdü." dedi.

Mücahit Çakmak da otobüsün arka tarafından dumanlar çıktığını gördüklerini anlattı.

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Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın çıktı
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