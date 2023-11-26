Ümraniye’de kazaya müdahale eden polise araç çarptı

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI, DURMADI

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden götürüldüğü sırada refüjde güvenlik önlemi alan polis memuru Sefa A.'ya, hafif ticari araç çarptıktan sonra hızla uzaklaştı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kaçmaya çalışan araç sürücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Polise çarparak yaralanmasına neden olan araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis memuru Sefa A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi sürüyor. Öte yandan polis memuruna çarpan sürücünün ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan Cihan Bakır, "Bundan önce bir kaza olmuştu, polis yolu kapatmıştı. Sonra beyaz bir araba hızla geldi, polise vurdu. Polis havada uçarak başka bir arabaya çarptı. Ben durumunun ağır olduğunu düşünüyorum. Ben bakamadım, ambulansı aradım. Gelip aldılar, acil şifalar diliyorum" dedi.