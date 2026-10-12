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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Ümraniye'de kültür sanat sezonu açıldı

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Ümraniye’de kültür sanat sezonu açıldı
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Ümraniye Belediyesi 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu açılışı ile geleneksel resim, hikaye ve şiir yarışmalarının ödül töreni, sanatçı, akademisyen, yazar ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ümraniye Crowne Plaza'da yeni kültür sanat sezonunu anlatan video gösterimiyle başlayan programda, piyanist ve bestekar Tuluyhan Uğurlu'nun piyano dinletisine sanatçı ve akademisyen Nevzat Yıldırım'ın İstanbul temalı fotoğrafları eşlik etti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın İstanbul'un kalbi olduğunu belirterek, üç medeniyete ev sahipliği yapan şehrin değerlerini yaşatmayı hedeflediklerini, 2004 yılından bu yana sürdürülen resim, hikaye ve şiir yarışmalarının bu yıl 22'ncisini düzenleyerek önemli bir başarıya ulaştıklarını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ÜMRANİYE
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Ümraniye'de kültür sanat sezonu açıldı
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