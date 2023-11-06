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Giriş Tarihi: 6.11.2023 17:02 Son Güncelleme: 6.11.2023 17:15

Ümraniye'de maganda konvoyu: O sürücülere ceza!

İstanbul Ümraniye'de bir grubun otomobilleriyle yolu kapatarak eğlendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimlikleri tespit edilen 2 sürücüye toplam 2 bin 616 lira para cezası kesildi.

DHA
Ümraniye’de maganda konvoyu: O sürücülere ceza!

Olay, dün akşam saatlerinde, Ümraniye Dudulu Meydan köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki otomobil ile gelerek köprü altında duran bir grup, yolun ortasında otomobillerinden inerek bir süre eğlendi. Yolun kapatılmasına, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri, yolu kapatarak trafik akışını engelleyen sürücüleri yakaladı. D.A ve D.A isimli sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun; grup halinde trafiği yavaşlatmak maddesinden 436'şar lira, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak maddesinden 436'şar lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 436'şar lira olmak üzere toplamda 2 bin 616 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

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Ümraniye'de maganda konvoyu: O sürücülere ceza!
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