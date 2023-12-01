Ümraniye’de panik: Mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı!

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Yangında mahsur kalan Sevda Oktay "Ben canlı canlı yaşadım. İçerdeydim, canımı zor kurtardım. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Ya elektrikten ya sobadan çıkmış olabilir. 2'nci kattaydık. Vatandaşlar bizi camdan aldılar aşağıya indirdiler. Yanacaktık yoksa" diye konuştu. Yangını görerek yardıma koşan komşuları Ünal Keküllüoğlu ise, "Dumanları görünce itfaiye gelene kadar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Kapıyı kırdığımızda simsiyah duman üst katlara çıkmıştı. Mahsur kalanları arka taraftan indirdik" dedi...