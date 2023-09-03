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Giriş Tarihi: 3.9.2023 15:38

Ümraniye'de sokakta dehşet: Tartıştığı kadını böyle dövdü!

İstanbul Ümraniye'de dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Ümraniye’de sokakta dehşet: Tartıştığı kadını böyle dövdü!

Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde biri kadın iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yere oturan kadını kaldırmak isteyen kişi, kadına vurmaya başladı. 'Dokunma' diye bağıran kadının yardımına ise başka bir vatandaş geldi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerde oturan kadına tokat atarak 'Sen ne içtin?' diye bağıran kişi, çevredekilere de kadının alkollü olduğunu söylüyor. Kendisine müdahale etmeye çalışan bir vatandaşı da 'gelirsen seni delik deşik ederim' diyerek tehdit ediyor.

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Ümraniye'de sokakta dehşet: Tartıştığı kadını böyle dövdü!
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