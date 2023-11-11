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Giriş Tarihi: 11.11.2023 15:20

Ümraniyeli küçük öğrencilerden Filistin’e anlamlı destek

Ümraniye Belediyesi, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı kınamak ve farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda 4-6 yaş grubundaki Kur’an kursu öğrencileri için etkinlik düzenledi. Minik yürekler, Filistin’deki akranları için boyama yaptı.

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Ümraniyeli küçük öğrencilerden Filistin’e anlamlı destek

Filistin'de yaşanan savaş tüm şiddetiyle sürerken, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Ümraniye'de de Filistin'e destek için düzenlenen protestolar ve etkinlikler devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, ilçe müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, ellerine aldıkları fırça ile boyama yaparak, Filistin'de şehit olan akranları için farkındalık oluşturdu.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan Filistin Farkındalık Çadırı'ndaki bağış sandığına destek olmak isteyen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu.

Filistin'i çok sevdiğini söyleyen 4 yaşındaki Nazlı Gül Şahin, "Bugün Filistin için boyama yaptık. Filistin'deki kardeşlerimizi çok seviyoruz. İnşallah kardeşlerimiz kurtulur" dedi.

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Ümraniyeli küçük öğrencilerden Filistin’e anlamlı destek
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