Umut tacirlerinden skandal tuzak! Sözde tedavilerle otizm vurgunu: Aileleri kandırıp…

"NE BİR KANIT NE BİR DAYANAK VAR"

ATV'nin haberine göre sosyal medyada karşılaştığı içeriklerden birini anlatan bir ebeveyn, "Ne bir kanıt, ne bir dayanak ne de bilimsel çalışma ortaya koyuyorlar. 3 yaşında otizmli bir çocuğum var." ifadelerini kullandı.

Bir başka videoda ise ailelere, çocukların çeşitli programlarla konuşmaya başlayabileceği yönünde vaatlerde bulunuldu. Özel eğitim uzmanı Dr. Alperen Sağdıç, geçmişten bugüne farklı isimlerle benzer yöntemlerin gündeme getirildiğini belirterek, "Şelasyon tedavisiyle başlayıp ozon tedavisi, yunuslarla yüzdürmek, bir zaman bantlar çıktı. Böyle böyle akımları sürekli olarak görüyoruz." dedi.