Umut tacirlerinden skandal tuzak! Sözde tedavilerle otizm vurgunu: Aileleri kandırıp…

Otizmli çocukların aileleri, çocuklarının gelişimi için farklı tedavi ve eğitim yöntemlerini araştırıyor. Ancak sosyal medyada yayılan bazı içerikler, bilimsel kanıtı bulunmayan uygulamaları tedavi yöntemi gibi sunuyor. Ailelerin umutlarını hedef alan bu paylaşımlarda, çeşitli ilaçlar, takviyeler, bantlar ve alternatif uygulamalarla otizmin iyileştirilebileceği öne sürülüyor.
"NE BİR KANIT NE BİR DAYANAK VAR"
ATV'nin haberine göre sosyal medyada karşılaştığı içeriklerden birini anlatan bir ebeveyn, "Ne bir kanıt, ne bir dayanak ne de bilimsel çalışma ortaya koyuyorlar. 3 yaşında otizmli bir çocuğum var." ifadelerini kullandı.
Bir başka videoda ise ailelere, çocukların çeşitli programlarla konuşmaya başlayabileceği yönünde vaatlerde bulunuldu. Özel eğitim uzmanı Dr. Alperen Sağdıç, geçmişten bugüne farklı isimlerle benzer yöntemlerin gündeme getirildiğini belirterek, "Şelasyon tedavisiyle başlayıp ozon tedavisi, yunuslarla yüzdürmek, bir zaman bantlar çıktı. Böyle böyle akımları sürekli olarak görüyoruz." dedi.
AİLELERİN UMUDU ÜZERİNDEN YENİ BİR PAZAR OLUŞUYOR
Otizmli bireylerin aileleri de sosyal medyada karşılaştıkları benzer vaatleri anlattı.
Otizmli birey ebeveyni Vildan Kılıç, "Şu ilacı kullanırsanız çocuğunuzda şöyle bir gelişim olur. Şu yağı kullanırsanız şöyle olur tarzında. Bunlarla çoğu zaman karşılaştık." dedi.
Gıda takviyeleri, biyoenerji uygulamaları, vücut bantları ve farklı alternatif yöntemler, bazı sosyal medya içeriklerinde otizmi iyileştirdiği iddiasıyla tanıtılıyor. Uzmanlar ise bu yöntemlerin bilimsel tedavi olarak kabul edilmediğine dikkat çekiyor.
"BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ" İDDİASINA UZMAN TEPKİSİ
Sosyal medyada yayılan bazı videolarda ise otizmin nedeninin bağırsak sorunları olduğu ve bağırsak temizliğiyle tedavi edilebileceği ileri sürülüyor.
Bir videoda yer alan, "Bu otizm değil, sahte otizm" ve bağırsak mantarının tedavi edilmesiyle çocukların iyileşebileceği yönündeki ifadeler de tepki çekti.
Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Özalp Ekinci, aşılarla ilgili iddiaların bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, "Aşılar otizme yol açmaz." dedi.
Ekinci, bağırsak temizliğinin otizm için bir tedavi yöntemi olmadığını vurgulayarak, "Bağırsak içeriklerinin temizliği diye bir tedavi otizmde yoktur. Bu ilerici derecede tehlikeli, uzak durulması gereken bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.
"AİLELERİN UMUDUNU PAZARA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR"
Uzmanlara göre ailelerin çocuklarının gelişimine ilişkin kaygıları, bilimsel dayanağı bulunmayan uygulamaların pazarlanmasına zemin hazırlayabiliyor.
Prof. Dr. Özalp Ekinci, "Aileler çocuklarının daha iyi olması umuduyla her şeyi denemek istiyorlar. Bunu gören insanlar da buradan bir pazar çıkarma niyetindeler." dedi.
Uzmanlar, otizm konusunda ailelerin sosyal medyada karşılaştıkları tedavi iddialarını bilimsel kaynaklardan ve sağlık profesyonellerinden doğrulamasını öneriyor.
VÜCUT BANDIYLA SÖZDE TEDAVİ
Sosyal medyada dolaşıma giren bir başka videoda ise "omega bandı" adı verilen bir ürünün otizm, hiperaktivite ve algı bozukluklarına iyi geldiği öne sürüldü.
Prof. Dr. Özalp Ekinci, bu tür ürünlerin otizm tedavisi olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Otizmde vitamin bandı diye bir şey yoktur. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken yaşta başlanan yoğun nitelikli bilimsel eğitim." dedi.
Uzmanlar, ailelerin bilimsel kanıtı olmayan uygulamalar nedeniyle hem maddi kayıp yaşamaması hem de çocukların etkili eğitim ve destek süreçlerinin aksatılmaması konusunda uyarıyor.